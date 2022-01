Iliad | arriva finalmente la Fibra nel 2022 | le prime tariffe

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 31 gennaio 2022)laottica dell’operatore per tutti gli utenti nel: ledisponibili. La nota compagnia telefonicaha fatto ormai il suo debutto ufficiale nel mercato delle offerteottica in Italia. L’azienda ha presentato ufficialmente anche le sueofferte per la connessione Internet a casa. Il gestore francese ha intenzione di rilanciare la sua offerta nel campo della telefonia mobile ma soprattutto di impegnarsi anche nella telefonia fissa e dellaottica. Il logo della nota compagnia telefonica (via web)sta per debuttaresul mercato di telefonia fissa in Italia. La compagnia ...