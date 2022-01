Il pressing di Draghi: pandemia e Pnrr le priorità (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel primo Consiglio dei ministri dopo la rielezione di Mattarella, emerge che il dato del Pil è frutto della ripresa globale ma anche delle misure del governo a partiredalla campagna di vaccinazione Leggi su corriere (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel primo Consiglio dei ministri dopo la rielezione di Mattarella, emerge che il dato del Pil è frutto della ripresa globale ma anche delle misure del governo a partiredalla campagna di vaccinazione

Ultime Notizie dalla rete : pressing Draghi Il pressing di Draghi: pandemia e Pnrr le priorità ... in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro", ricorda Draghi ai colleghi di ...

Sotto pressing da ieri i No Vax in Campania, sono 175mila a non essersi sottoposti alla vaccinazione Come stabilisce l'ultimo decreto del premier Mario Draghi, se dovessero mancare l'appuntamento ... Tempi duri si prospettano dunque per i No Vax, oggetto da ieri di un pressing che potrebbe ...

Sarebbe ora di smetterla con la favola del Mattarella buono e della politica cattiva Se Omero vivesse tra noi farebbe il quirinalista. E oggi starebbe cantando le gesta del prode e indomito Sergio Mattarella. Come Omero anche i cosiddetti giornalisti dei giorni nostri creano miti e co ...

