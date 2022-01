Covid, scontri a Torino: ventuno condanne per l'assalto ai negozi di via Roma (Di lunedì 31 gennaio 2022) ventuno condanne hanno chiuso a Torino il processo per l'assalto ai negozi del centro storico che si verificò il 26 ottobre 2020 in occasione di una manifestazione contro le misure del governo in ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022)hanno chiuso ail processo per l'aidel centro storico che si verificò il 26 ottobre 2020 in occasione di una manifestazione contro le misure del governo in ...

Advertising

fattoquotidiano : Bruxelles, in 50mila alla manifestazione no vax contro le restrizioni anti Covid: scontri e assalto alle sedi Ue. 7… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Torino, scontri a manifestazione contro misure anti Covid: 21 condanne - anto_valentini : RT @SkyTG24: #Torino, scontri a manifestazione contro misure anti Covid: 21 condanne - Ansa_Piemonte : Covid: 21 condanne per scontri Torino, cade accusa saccheggio. Disordini nell'ottobre 2020.Per gup si trattò di fur… - franconemarisa : RT @SkyTG24: #Torino, scontri a manifestazione contro misure anti Covid: 21 condanne -