C'è vita a sinistra: ma aLisbona, non a Roma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ha fatto qualcosa, e tanto, di sinistra Scrive Antonio Buttazzo su Blitzquotidiano.it : Non ci credeva nessuno che Antonio Costa avrebbe fatto funzionare "a geringonça" il trabiccolo, come gli ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ha fatto qualcosa, e tanto, diScrive Antonio Buttazzo su Blitzquotidiano.it : Non ci credeva nessuno che Antonio Costa avrebbe fatto funzionare "a geringonça" il trabiccolo, come gli ...

Advertising

AngeloCiocca : Non smettiamo di denunciare in Europa l’ipocrisia (stridente) tra chi a #sinistra , riempiendosi la bocca di finto… - AlexBazzaro : Il centrodestra non sta lottando per i nomi ma per l’idea sacrosanta che il “Il Colle” non sia a scelta esclusiva d… - alda7069 : @falce_e @elio_vito Come sai, stando all'opposto, ho sempre messo certi temi al centro delle cose. Così cerco di fa… - anna_perlotti : @AXBproduction A bello , volere amare una persona devi amarla tutta la vita non tradirla, amore x una amicizia è un… - clagodif : RT @PietroViviani5: @tito_ri @GuidoCrosetto @ilriformista E lei saccente e maleducato di di sinistra quanti libri ha letto ? Faccia vedere… -