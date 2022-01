Cane guida eroe: si accorge dell’incendio in casa e salva la sua padrona (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Ivrea un Cane guida, un Labrador, ha salvato la vita della sua padrona, 60 anni ipovedente, impedendole di entrare nel suo appartamento che stava andando a fuoco. È accaduto in uno stabile di piazza Pistoni, venerdì scorso all’ora di pranzo. L’animale ha capito cosa stava succedendo appena la donna aveva aperto la porta di casa e ha rifiutato di farsi sganciare il guinzaglio, trascinandola fuori, lontana dal pericolo. A questo punto la padrona ha chiesto ai vicini cosa stesse accadendo e i vicini hanno dato l’allarme per l’incendio. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Ivrea un, un Labrador, hato la vita della sua, 60 anni ipovedente, impedendole di entrare nel suo appartamento che stava andando a fuoco. È accaduto in uno stabile di piazza Pistoni, venerdì scorso all’ora di pranzo. L’animale ha capito cosa stava succedendo appena la donna aveva aperto la porta die ha rifiutato di farsi sganciare il guinzaglio, trascinandola fuori, lontana dal pericolo. A questo punto laha chiesto ai vicini cosa stesse accadendo e i vicini hanno dato l’allarme per l’incendio. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Cane guida eroe: si accorge dell’incendio in casa e salva la sua padrona - torinotoday : #cani #animali Cane guida si accorge dell'incendio in casa e salva la vita alla sua padrona - LifeisJK : Non l'istruttore di guida che mi parla della sua vita è ok voglio rubargli il cane - iordyfox : @romanellialessa @emilianoavanti Tutti cor bastone bianco e il cane guida...... - Potito40709597 : @MrVektriol @statussquatter @MaTheRaptor @meriadocco @sa_valas Guida pure….come un cane -