Calendario Sei Nazioni rugby 2022: programma, date, orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutte le partite dell’Italia Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8 Diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it Tutte le altre partite Diretta tv su Sky Sport Arena Diretta streaming su Sky Go, NOW Calendario SEI Nazioni 2022 Prima giornataSabato 5 febbraio 2022 15.15, Irlanda-Galles (Aviva Stadium, Dublino) 17.45, Scozia-Inghilterra (Murrayfield, Edimburgo)Domenica 6 febbraio 2022 16.00 Francia-Italia (Stade de France, Parigi) Seconda giornataSabato 12 febbraio 2022 15.15, Galles-Scozia (Principality Stadium, Cardiff) 17.45, Francia-Irlanda (Stade de France, Parigi)Domenica 13 febbraio 2022 16.00 Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma) Terza giornataSabato 26 febbraio 2022 15.15, ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutte le partite delDiretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8 Direttasu Sky Go, NOW, tv8.it Tutte le altre partite Diretta tv su Sky Sport Arena Direttasu Sky Go, NOWSEIPrima giornataSabato 5 febbraio15.15, Irlanda-Galles (Aviva Stadium, Dublino) 17.45, Scozia-Inghilterra (Murrayfield, Edimburgo)Domenica 6 febbraio16.00 Francia-Italia (Stade de France, Parigi) Seconda giornataSabato 12 febbraio15.15, Galles-Scozia (Principality Stadium, Cardiff) 17.45, Francia-Irlanda (Stade de France, Parigi)Domenica 13 febbraio16.00 Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma) Terza giornataSabato 26 febbraio15.15, ...

