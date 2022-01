Calcio: Castillejo rifiuta il prestito alla Samp, resta al Milan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Milano, 31 gen. - (Adnkronos) - L'esterno d'attacco del Milan Samu Castillejo ha rifiutato il passaggio in prestito alla Sampdoria perché non convinto della destinazione. Il club blucerchiato si era buttato sull'ex calciatore del Villarreal dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a Gregoire Defrel. Castillejo, classe 1995, da tre anni e mezzo veste la maglia del Milan. Per lui 113 partite e 10 gol in rossonero, ma ormai in questa stagione sembra essere sempre più indietro nelle gerarchie di Pioli e chiuso da Messias e Saelemaekers. Solo 5, infatti, le presenze in questo campionato, solo una da titolare. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022)o, 31 gen. - (Adnkronos) - L'esterno d'attacco delSamuhato il passaggio indoria perché non convinto della destinazione. Il club blucerchiato si era buttato sull'ex calciatore del Villarreal dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a Gregoire Defrel., classe 1995, da tre anni e mezzo veste la maglia del. Per lui 113 partite e 10 gol in rossonero, ma ormai in questa stagione sembra essere sempre più indietro nelle gerarchie di Pioli e chiuso da Messias e Saelemaekers. Solo 5, infatti, le presenze in questo campionato, solo una da titolare.

