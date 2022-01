ATP Pune 2022: Gaio sconfitto da Albot. Passano il turno Altmaier, Halys e Bhambri (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è da poco conclusa la prima giornata dell’ATP 250 di Pune. Sul cemento indiano si sono disputate oggi quattro partite valevoli per il primo turno, andiamo a vedere come sono andate. Nel primo match di giornata arriva purtroppo la sconfitta dell’azzurro Federico Gaio (n.174 ATP), che viene superato da Radu Albot (n.108 del ranking) per 6-2 7-6(3). Il moldavo accede così al secondo turno, dove ora affronterà il tedesco Daniel Altmaier (n.85 al mondo), uscito vittorioso quest’oggi dalla sfida contro l’indiano Prajnesh Gunneswaran (n.228 ATP) per 7-6(5) 6-2. Passa agli ottavi di finale anche il francese Quentin Halys (n.141 del ranking), che batte agilmente il lituano Ricardas Berankis (n.82 al mondo) per 6-1 6-2 in un’ora e 14 minuti. Infine, successo in rimonta per ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è da poco conclusa la prima giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento indiano si sono disputate oggi quattro partite valevoli per il primo, andiamo a vedere come sono andate. Nel primo match di giornata arriva purtroppo la sconfitta dell’azzurro Federico(n.174 ATP), che viene superato da Radu(n.108 del ranking) per 6-2 7-6(3). Il moldavo accede così al secondo, dove ora affronterà il tedesco Daniel(n.85 al mondo), uscito vittorioso quest’oggi dalla sfida contro l’indiano Prajnesh Gunneswaran (n.228 ATP) per 7-6(5) 6-2. Passa agli ottavi di finale anche il francese Quentin(n.141 del ranking), che batte agilmente il lituano Ricardas Berankis (n.82 al mondo) per 6-1 6-2 in un’ora e 14 minuti. Infine, successo in rimonta per ...

