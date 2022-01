Aleksandar Kolarov, oggi la decisione sul suo futuro: ritiro o nuova avventura? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Dopo aver giocato esattamente 100 partite con la Roma tra 2017 e 2020, nella sessione estiva di calciomercato di due anni fa scelse di accettare l'offerta dell'Inter. L'esperienza in neroazzurro, però, è stata probabilmente la peggiore della sua carriera. I costanti guai fisici, la concorrenza spietata e il modulo usato da Conte e Inzaghi poco adatto alle sue caratteristiche sono tutte le cause per cui Aleskandar Kolarov non può dirsi soddisfatto delle ultime due stagioni della sua carriera (presumibilmente). Tre anni con la Lazio dove si fece notare per la bravura nel difendere e nel tirare i calci piazzati gli valsero l'interessamento del Manchester City, dove ha militato per sette anni. Poi il ritorno in Italia, alla Roma e subito dopo all'Inter. L'avventura a Milano non è stata delle più emozionanti, anzi. Pochissime partite giocate ... Leggi su goalnews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Dopo aver giocato esattamente 100 partite con la Roma tra 2017 e 2020, nella sessione estiva di calciomercato di due anni fa scelse di accettare l'offerta dell'Inter. L'esperienza in neroazzurro, però, è stata probabilmente la peggiore della sua carriera. I costanti guai fisici, la concorrenza spietata e il modulo usato da Conte e Inzaghi poco adatto alle sue caratteristiche sono tutte le cause per cui Aleskandarnon può dirsi soddisfatto delle ultime due stagioni della sua carriera (presumibilmente). Tre anni con la Lazio dove si fece notare per la bravura nel difendere e nel tirare i calci piazzati gli valsero l'interessamento del Manchester City, dove ha militato per sette anni. Poi il ritorno in Italia, alla Roma e subito dopo all'Inter. L'a Milano non è stata delle più emozionanti, anzi. Pochissime partite giocate ...

