Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Doudrop non crea molti problemi a Becky Lynch, è lei a difendere il titolo - - SpazioWrestling : WWE ROYAL RUMBLE: Doudrop ci prova, ma Becky alla fine rimane campionessa *RISULTATO* #WWE #RoyalRumble… - Zona_Wrestling : #WWE Doudrop: 'Ero molto nervosa all'annuncio del mio match contro Becky Lynch' - - SpazioWrestling : WWE: I match tra Doudrop e Bianca Belair sono piaciuti #Doudrop #WWE #BiancaBelair - Zona_Wrestling : #WWE Doudrop: 'Ho aspettato 15 anni per questo match contro Becky Lynch' - -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Doudrop

SURVIVOR SERIES 2021/ Wrestling, streaming video tv: RAW contro Smackdown! In palio pure lo ...Seth Freakin Rollins mentre il RAW Women's Championship verrà difeso da Becky Lynch contro. ...Sempre sulla cresta dell'onda. Becky Lynch è pronta per difendere il suo Raw Women's Championship in un altro appuntamento imperdibile. La sua avversaria saràRoyal Rumble, nell'evento che si svolgerà The Dome at America's Center di Saint Louis (Missouri) e che verrà trasmesso nella notte italiana fra sabato 29 e domenica 30 gennaio sul...Start with a 7-day free trial! Either the WWE Royal Rumble 2022 will win a Horse racing on Saturday, Jan. 29, and that will be news in itself. The game will be live streamed on fuboTV. The 35th annual ...Start with a 7-day free trial! Either the WWE Royal Rumble 2022 will win a Horse racing on Saturday, Jan. 29, and that will be news in itself. The game will be live streamed on fuboTV. The 35th annual ...