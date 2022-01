Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 gennaio 2022)DEL 30 GENNAIOORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE SI E’ DA POCO CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA AL KM 46, LA CIRCONE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA; RESTANO DISAGI, INVECE, PER UN ALTRO INCIDENTE, ANCHE QUESTO AVVENUTO IN ESTERNA, TRA LE USCITE TRIONFALE E SELVA CANDIDA; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA A1 DIRAMAZIONENORD, TRA FIANONO ENORD VERSO FIRENZE; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; PROBLEMI PRESENTI SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA FINO A PRATICA DI MARE VERSO ...