Quirinale 2022 | Di Battista | “Rielezione Mattarella pericolosa per democrazia”

"Dodici anni fa nasceva un movimento di cittadini all'insegna della difesa della legalità, dei beni comuni, della democrazia diretta, oggi più che mai unica chiave per evitare derive verticistiche, lobbistiche e partitocratiche", scrive su Facebook l'ex deputato M5S Alessandro Di Battista, che poi aggiunge: "Oggi quei cittadini che hanno creduto nella partecipazione e nel cambiamento si ritrovano un democristiano (non è un insulto è una constatazione) Presidente della Repubblica per la seconda volta. Io non ho nulla di personale contro Mattarella ma ritengo pericolosa per la democrazia la Rielezione dello stesso Presidente della Repubblica. Lo sostenevamo tutti quanti quando venne rieletto Napolitano."

