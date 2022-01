Quando riapriranno le discoteche nel 2022? Il punto (Di domenica 30 gennaio 2022) Quando riapriranno le discoteche? La risposta non è ancora nota, ma ci sono delle informazioni che permettono di fare un quadro della situazione. Il tema sarà sicuramente all'attenzione del governo nel prossimo Consiglio dei Ministri, tenuto conto che la chiusura è stata disposta fino al 31 gennaio. Questo presuppone che un'eventuale proroga della chiusura o la decisione di fissare una data per la riapertura possano arrivare nel breve termine. Riapertura discoteche: quasi una necessità per uno dei settori più penalizzati Si guarda con grande interesse a quella che sarà la direzione che sarà intrapresa. Da una parte c'è infatti un settore economico che, sin dall'inizio della pandemia, è stato tra quelli maggiormente interessati dalle misure di restrizione. Dall'altra l'orientamento rappresenterà una sorta di cartina ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 30 gennaio 2022)le? La risposta non è ancora nota, ma ci sono delle informazioni che permettono di fare un quadro della situazione. Il tema sarà sicuramente all'attenzione del governo nel prossimo Consiglio dei Ministri, tenuto conto che la chiusura è stata disposta fino al 31 gennaio. Questo presuppone che un'eventuale proroga della chiusura o la decisione di fissare una data per la riapertura possano arrivare nel breve termine. Riapertura: quasi una necessità per uno dei settori più penalizzati Si guarda con grande interesse a quella che sarà la direzione che sarà intrapresa. Da una parte c'è infatti un settore economico che, sin dall'inizio della pandemia, è stato tra quelli maggiormente interessati dalle misure di restrizione. Dall'altra l'orientamento rappresenterà una sorta di cartina ...

nicoyatta : @Fistazolam Già. Ma quando riapriranno si sa niente? - sono_io_apri : Sergio, mandali a fanculo. Lasciali annaspare nella merda fino a lunedì mattina quando riapriranno i mercati.… - Joyofli79316250 : RT @TizianaFerrario: quando i talebani riapriranno le scuole per le ragazze?appello di Amnesty #Afghanistan - Corrado0M : RT @TizianaFerrario: quando i talebani riapriranno le scuole per le ragazze?appello di Amnesty #Afghanistan - MonicaCerroni : RT @TizianaFerrario: quando i talebani riapriranno le scuole per le ragazze?appello di Amnesty #Afghanistan -