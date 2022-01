Occhiali: con questo trucco togli i graffi veramente (Di domenica 30 gennaio 2022) Chi porta gli Occhiali, conosce bene questo disagio. Eppure, esistono due metodi alternativi per eliminare i graffi dalle lenti! Occhiali: ecco come eliminare i graffi dalle lentiChiunque porti frequentemente gli Occhiali, con il tempo dovrà fare i conti con l’inevitabile usura delle lenti. Le condizioni atmosferiche, lo sfregamento in borse e custodie, oppure la semplice svista che porta a farli cadere. Nel giro di qualche anno le vostre lenti risulteranno opache e graffiate. A fronte di questo, sarà necessario spendere una fortuna in prodotti chimici specifici o, addirittura, in una nuova montatura. Eppure, esistono due metodi (o meglio prodotti) semplicissimi e – soprattutto – economici, che potrete trovare sicuramente nelle vostre case. Stiamo ... Leggi su formatonews (Di domenica 30 gennaio 2022) Chi porta gli, conosce benedisagio. Eppure, esistono due metodi alternativi per eliminare idalle lenti!: ecco come eliminare idalle lentiChiunque porti frequentemente gli, con il tempo dovrà fare i conti con l’inevitabile usura delle lenti. Le condizioni atmosferiche, lo sfregamento in borse e custodie, oppure la semplice svista che porta a farli cadere. Nel giro di qualche anno le vostre lenti risulteranno opache eate. A fronte di, sarà necessario spendere una fortuna in prodotti chimici specifici o, addirittura, in una nuova montatura. Eppure, esistono due metodi (o meglio prodotti) semplicissimi e – soprattutto – economici, che potrete trovare sicuramente nelle vostre case. Stiamo ...

Advertising

cvrnivore : @itspukapukart Ah sì la degojoficazione con gli occhiali stella - Albatros574 : @spicycumshots Mi piace sborrare quelle con gli occhiali, mi arrapano?????????????? - Dario08498996 : @Im_Francesca345 Sophie ti prego togliti quegli occhiali,con un viso come il tuo non puoi nasconderlo. - mibitaliano : io con le PROTESI (occhiali) ci vedo egregiamente. - ale_dillo : @TheKateryn @teresyls Intanto a Sole viene chiesto in puntata di chiedere scusa per un 'lava I piatti' e da questa… -