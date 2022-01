Morta al Bambin Gesù una bimba di due anni positiva al Covid

(Di domenica 30 gennaio 2022) E'alladi duealgiunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a Roma, trasportata da un C - 130J dell' Aeronautica Militare. La piccola ...

E'alGesù la bimba di due anni positiva al Covid giunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a Roma, trasportata da un C - 130J dell' Aeronautica Militare. La piccola ...Catanzaro, 30 gennaio 2022 - Covid, una bambina di 2 anni ènella notte all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove era stata trasferita ieri dalla Calabria a ...una nota congiunta l'ospedale...CATANZARO, 29 GEN - È atterrato da pochi minuti sull'aeroporto militare di Ciampino un C-130J dell'Aeronautica Militare con a bordo una bimba di appena due anni, positiva al Covid ed in imminente peri ...Il risveglio di stamattina è stato tragico e lascia un intero paese scosso e distrutto.”E’ volata in cielo una piccola creatura di appena due anni, bella, raggiante e dal sorriso meraviglioso” MESORAC ...