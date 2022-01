Mattarella non lascia il Quirinale. Il parlamento si rivaluta. Ora il solo fastidio è disfare pacchi e valigie (Di domenica 30 gennaio 2022) Pazienza se dovrà pagare inutilmente la pigione del nuovo appartamento per un paio d’anni. Tanto si prevede che rimarrà in carica per tenere caldo il posto a Draghi. Non è considerato un patriota, ma ha salvato l’Italia dalle mediocrità che minacciavano di sostituirlo. Vince ancora la sinistra, nonostante il pallino lo tenesse la destra. È che la politica non è da tutti. Ci si deve ricredere sui 5 stelle. È merito loro, ostinati a votare Mattarella anche quando la direttiva del movimento era scheda bianca. Come pure il reddito a milioni di persone che, se no, vivrebbero ancora in miseria. Appropriarsi del pallino e autonominarsi kingmaker non è intelligente né coraggioso ma un atto di presunzione poi punito Non essendo abitualmente il Diario molto tenero con PD e M5S, oggi è onesto ricredersi. Avendo invocato inutilmente sin dal primo giorno una riunione congiunta ... Leggi su ildenaro (Di domenica 30 gennaio 2022) Pazienza se dovrà pagare inutilmente la pigione del nuovo appartamento per un paio d’anni. Tanto si prevede che rimarrà in carica per tenere caldo il posto a Draghi. Non è considerato un patriota, ma ha salvato l’Italia dalle mediocrità che minacciavano di sostituirlo. Vince ancora la sinistra, nonostante il pallino lo tenesse la destra. È che la politica non è da tutti. Ci si deve ricredere sui 5 stelle. È merito loro, ostinati a votareanche quando la direttiva del movimento era scheda bianca. Come pure il reddito a milioni di persone che, se no, vivrebbero ancora in miseria. Appropriarsi del pallino e autonominarsi kingmaker non è intelligente né coraggioso ma un atto di presunzione poi punito Non essendo abitualmente il Diario molto tenero con PD e M5S, oggi è onesto ricredersi. Avendo invocato inutilmente sin dal primo giorno una riunione congiunta ...

