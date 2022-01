Massimo Ranieri: «Pino Daniele compose per me ‘Anna verrà’, ne incidemmo anche una copia insieme» (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Fatto Quotidiano intervista Massimo Ranieri. Esordì a Sanremo nel 1968, quest’anno torna al Festival con “Lettera di là dal mare”. Racconta il suo passato, la sua carriera. Non ha mai lavorato con Eduardo De Filippo. «Nel 1981 si presenta a Milano durante le prove. Tutti fermi. Mi guarda e le sue parole sono fisse nella mia testa: “Non capisco perché non vuoi lavorare con me”. “Direttore chi le ha detto ‘sta strunzata?”. “Eh, me l’hanno detto, me l’hanno detto”. E se n’è andato. Dopo 41 anni ancora non ho capito da chi è partita quella fandonia». I più carismatici incontrati in carriera? «Strehler, Luchino Visconti e Bernstein; aggiungo Franco Zeffirelli e Anna Magnani. Anna era una giganta: quando arrivava sul set cambiava l’atmosfera, cambiava la luce intorno a tutti. E soprattutto ci azzittavamo». Un giorno, quando aveva 19 anni, lo chiamò in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Fatto Quotidiano intervista. Esordì a Sanremo nel 1968, quest’anno torna al Festival con “Lettera di là dal mare”. Racconta il suo passato, la sua carriera. Non ha mai lavorato con Eduardo De Filippo. «Nel 1981 si presenta a Milano durante le prove. Tutti fermi. Mi guarda e le sue parole sono fisse nella mia testa: “Non capisco perché non vuoi lavorare con me”. “Direttore chi le ha detto ‘sta strunzata?”. “Eh, me l’hanno detto, me l’hanno detto”. E se n’è andato. Dopo 41 anni ancora non ho capito da chi è partita quella fandonia». I più carismatici incontrati in carriera? «Strehler, Luchino Visconti e Bernstein; aggiungo Franco Zeffirelli e Anna Magnani. Anna era una giganta: quando arrivava sul set cambiava l’atmosfera, cambiava la luce intorno a tutti. E soprattutto ci azzittavamo». Un giorno, quando aveva 19 anni, lo chiamò in ...

