Maltempo, in arrivo venti fino a burrasca forte da Nord a Sud (Di domenica 30 gennaio 2022) Avviso di condizioni meteo avverse della Protezione civile, in arrivo venti fino a burrasca forte da Nord a Sud, forti mareggiate lungo le coste esposte."La discesa di una saccatura dal Nord Europa ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 30 gennaio 2022) Avviso di condizioni meteo avverse della Protezione civile, indaa Sud, forti mareggiate lungo le coste esposte."La discesa di una saccatura dalEuropa ...

Advertising

Soverato : Maltempo: in arrivo in Calabria venti fino a burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte - rita68455390 : RT @GiansandroMerli: #AitaMari è da 2 giorni davanti #Lampedusa. Non le è stato assegnato il porto e ora è costretta a navigare verso la Si… - wesud_news : Maltempo, in arrivo venti fino a burrasca forte da Nord a Sud - meteo_lodi : RT @MeteoGiuliacci: Domani torna il maltempo, con PIOGGIA, NEVE e VENTI di TEMPESTA: - MeteoGiuliacci : Domani torna il maltempo, con PIOGGIA, NEVE e VENTI di TEMPESTA: -