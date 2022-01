Mahmood e Blanco insieme a Sanremo | “Tutta colpa dei nostri genitori”

(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Brividi nati da una nota sbagliata. Un po’ per caso, un po’ perché “era un periodo che ci mancava il pepe al culo e avevamo bisogno dell’adrenalina chenotoriamente sa dare”. Sono brividi quelli che promettono Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi, rispettivamente, icone del pubblico più giovane che sposano bellezza e talento, che collezionano dischi di platino e certificano la loro partecipazione al festival italiano con la benedizione di mamma e papà. “E’ nato tutto dai– confermano – Avevamo chiuso il brano, stavo tornando a casa e in macchina – spiega Riccardo, classe 2003 – gli ho detto che avevo registrato una canzone con Ale e gliela avrei fatta sentire. Di solito mi dicono che è bella sì, ma stavolta hanno commentato proprio con ...

Advertising

repubblica : Sanremo 2022 Mahmood & Blanco: 'Al Festival succede sempre qualcosa che ti ricorderai tutta la vita'… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sanremo 2022 Mahmood & Blanco: 'Al Festival succede sempre qualcosa che ti ricorderai tutta la vita' - laynasso : SkyTG 24: Dopo Sanremo c’è l’idea di proseguire la vostra collaborazione oppure ognuno tornerà a concentrarsi sui p… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Sanremo 2022 Mahmood & Blanco: 'Al Festival succede sempre qualcosa che ti ricorderai tutta la vita' - SkyTG24 : Sanremo 2022, l'intervista a Mahmood e Blanco, il duo (favorito) più atteso del Festival -

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood Blanco

Sono brividi quelli che promettono Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi, rispettivamente, icone del pubblico più giovane che sposano bellezza e talento, che collezionano dischi ...approfondimento Sanremo 2022,con Brividi: il testo In Brividi , brano scritto da entrambi e composto assieme a Michelangelo, che ne è anche produttore, le voci e il vissuto dei due ...Hai un bel dire «vengo qui per divertirmi» perché sai benissimo che non è così, specie se a Sanremo ci arrivi da favorito. Ed è da dicembre, da ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2022, l'intervista a Mahmood e Blanco, il duo (favorito) più atteso del Festival ...