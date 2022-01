Ilenia, il killer andò a prendere un caffè dopo averla uccisa (Di domenica 30 gennaio 2022) Nel corso del processo sull’omicidio di Ilenia Fabbri, emergono elementi inquietanti sul killer che tolse la vita alla donna. Era il 6 febbraio 2021 quando la 46enne Ilenia Fabbri venne uccisa nel suo appartamento di Faenza, in provincia di Ravenna. A quasi un anno dall’omicidio della donna è in corso il processo che vede L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 30 gennaio 2022) Nel corso del processo sull’omicidio diFabbri, emergono elementi inquietanti sulche tolse la vita alla donna. Era il 6 febbraio 2021 quando la 46enneFabbri vennenel suo appartamento di Faenza, in provincia di Ravenna. A quasi un anno dall’omicidio della donna è in corso il processo che vede L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Italia_Notizie : Faenza, femminicidio Ilenia Fabbri: dopo averla uccisa il killer si fermò da un amico per un caffè - corrierebologna : Ilenia Fabbri: caffè dall’amico e salto al Sert dopo il delitto per il killer Barbieri - Nutizieri : Ilenia Fabbri, caffè dall’amico e Sert dopo il delitto per il killer Barbieri - Nutizieri : Faenza, femminicidio Ilenia Fabbri: dopo averla uccisa il killer si fermò da un amico per un caffè… - Affaritaliani : Omicidio Ilenia Fabbri, 'il killer dopo prese un caffè con un amico' -