Advertising

gazzettaserchio : #Sport Il Ghiviborgo dura solo un tempo: brutta sconfitta in casa del Sasso Marconi di #AndreaPedri -

Ultime Notizie dalla rete : Ghiviborgo dura

LA NAZIONE

Fino a che le gambe hanno retto ilha impostato un'ottima partita, tenendo testa al Sasso Marconi per tutta la prima frazione, e andando vicinissimo al vantaggio al 38': Bachini tocca su ...Illa sblocca al 39esimo con l'ispirato Bachini che era già andato segno al Benelli di Ravenna. Si va al riposo con la squadra di Vangioni in vantaggio. Ma è un vantaggio che...E' finito in parità il recupero Ghiviborgo-Seravezza, gara non disputata lo scorso 22 dicembre. Padroni di casa in vantaggio al 39esimo con una rete di Bachini. Il Seravezza pareggia in avvio di ripre ..."Contro il Ghiviborgo ho segnato il mio primo gol in maglia giallorossa, non lo scorderò mai. Vogliamo vincere il campionato" ...