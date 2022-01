Igor vs Bird | incroci jazz

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Igor Bird

Il Manifesto

Una serata entrata nella leggenda è lo spunto per uno sguardo sul rapporto tra il genere afroamericano e la classica. Da Gershwin a Boulez ..."They lock eyes on me right away, just like that, I was in it,” Goodman said, describing the moment he came face-to-face with a mob near the Senate doors.