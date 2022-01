I partiti non hanno passato il test dell’etica (Di domenica 30 gennaio 2022) In questa settimana di teatrino della politica con oltre 1.000 Grandi elettori a Roma, a spese degli italiani che stanno soffrendo la situazione di emergenza Covid/Omicron ed economica, con l’aumento delle bollette di energia, è del tutto evidente che non si è potuto riscontrare una presenza effettiva di etica della politica nei protagonisti, sempre davanti alle telecamere nei diversi e numerosi telegiornali. Mi riferisco alla responsabilità dell’esercizio di un potere che riguarda la gestione di una responsabilità sociale e istituzionale. Il privilegio degli oltre 1.000 Grandi elettori ha accresciuto l’indifferenza dei cittadini per la loro funzione di rappresentanza e quella dei loro leader politici che non sono riusciti ad accordarsi su un nome pur potendo esaminare il problema da molti mesi. È apparso sempre più evidente ciò che pensano la maggior parte dei cittadini che l’alta ... Leggi su formiche (Di domenica 30 gennaio 2022) In questa settimana di teatrino della politica con oltre 1.000 Grandi elettori a Roma, a spese degli italiani che stanno soffrendo la situazione di emergenza Covid/Omicron ed economica, con l’aumento delle bollette di energia, è del tutto evidente che non si è potuto riscontrare una presenza effettiva di etica della politica nei protagonisti, sempre davanti alle telecamere nei diversi e numerosi telegiornali. Mi riferisco alla responsabilità dell’esercizio di un potere che riguarda la gestione di una responsabilità sociale e istituzionale. Il privilegio degli oltre 1.000 Grandi elettori ha accresciuto l’indifferenza dei cittadini per la loro funzione di rappresentanza e quella dei loro leader politici che non sono riusciti ad accordarsi su un nome pur potendo esaminare il problema da molti mesi. È apparso sempre più evidente ciò che pensano la maggior parte dei cittadini che l’alta ...

