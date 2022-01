Grande Fratello Vip | i gieffini esprimono il loro parere su Alex-Delia VIDEO

(Di domenica 30 gennaio 2022)Vip 6, i coinquilini questa mattina si sono confrontati sulle ultime dichiarazioni di: ecco cosa è emersoVip 6, questa mattina a colazione alcuni concorrenti si sono confrontati riguardo le ultime dichiarazioni diBelli eDuran. Nell’ultima puntata andata in onda venerdì scorso,hanno rivelato ilamore libero che vivono da tre anni. Le dichiarazioni rilasciate in diretta fanno ancora riflettere i coinquilini, stamani a tavola Katia Ricciarelli, Barù, Miriana, Kabir e Nathaly continuano a discutere diDuran eBelli. Leggi anche –> federica calemme dedica un dolce pensiero a ...

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - BeansFrancesca : RT @_Fabiana_00: Manuel che nella diretta con clari dice: “sto seguendo più adesso il grande fratello che prima, ieri ero a ristorante con… - Spettegulesss1 : RT @Li_on000: Manuel e Aldo sono stati e continuano ad essere la parte bella e vera di questo grande fratello … grazie Montuzzo ! ?? #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

Giunge infine l'epilogo , o quasi, del triangolo amoroso che tenuto banco da diverse settimane alVip. Parliamo infatti dei tre protagonisti del reality, Delia Duran , Alex Belli e Soleil Sorge . Non c'è molto da dire, se non il fatto che, dopo varie peripezie e tradimenti de facto,...Sappiamo tutti cosa è accaduto nella casa delVip, del rapporto che si è creato tra Alex e Soleil Sorge ; un rapporto sfociato in sentimenti che andavano ben oltre la semplice ...Grande Fratello Vip 6, i coinquilini questa mattina si sono confrontati sulle ultime dichiarazioni di Alex e Delia: ecco cosa è emerso Grande Fratello Vip 6, questa mattina a colazione alcuni ...Nella Casa più spiata d’Italia, questa domenica mattina inizia con molta calma e i VIP hanno faticato ad abbandonare il letto. Una volta giunti in veranda, riuniti attorno al tavolo per fare colazione ...