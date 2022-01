GF Vip, Delia Duran si toglie l’anello e lascia Alex Belli: “Mi fa schifo” (Di domenica 30 gennaio 2022) Delia Duran nella serata di ieri, Durante la consueta festa settimanale “alcolica” organizzata dal Grande Fratello Vip 6, ha deciso di lasciare definitivamente Alex Belli. A favor di telecamera, la modella venezuelana si è tolta l’anello dichiarando: “Ho lasciato Alex, non me ne frega niente, perché lui ha fatto schifo. Sono una donna libera!”. Delia ci è poi andata giù pesante, affermando di essere stufa dei comportamenti dell’uomo e di aver già pensato a lungo di lasciarlo; solo che, non avendo una casa, un posto dove stare a Milano, non avrebbe voluto prendere una decisione del genere prima di potersi organizzare. La Duran, parlando proprio con Soleil Sorge, la sua ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 30 gennaio 2022)nella serata di ieri,te la consueta festa settimanale “alcolica” organizzata dal Grande Fratello Vip 6, ha deciso dire definitivamente. A favor di telecamera, la modella venezuelana si è toltadichiarando: “Hoto, non me ne frega niente, perché lui ha fatto. Sono una donna libera!”.ci è poi andata giù pesante, affermando di essere stufa dei comportamenti dell’uomo e di aver già pensato a lungo dirlo; solo che, non avendo una casa, un posto dove stare a Milano, non avrebbe voluto prendere una decisione del genere prima di potersi organizzare. La, parlando proprio con Soleil Sorge, la sua ...

