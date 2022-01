Freddo e gelo in Florida, previsioni meteo: ‘piovono iguana’ (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – previsioni meteo? Potrebbero piovere iguana. L’ondata di gelo che ha colpito gli Stati Uniti, e in particolare la costa orientale, si fa sentire fino in Florida. E il servizio meteorologico nazionale, dal proprio profilo Twitter, avvisa quali potrebbero essere le conseguenze delle basse temperature in Florida. Nel weekend il termometro potrebbe scendere a livelli non usuali per lo stato, con il contributo di raffiche di vento Freddo. A West Palm Beach, ad esempio, previsti 2 gradi. Tra gli effetti, avvisa il servizio meteo, anche le conseguenze che potrebbero subire gli esemplari di iguana. I rettili, con le basse temperature, vanno incontro ad una sorta di ‘paralisi temporanea’: dagli alberi, quindi, potrebbero cadere al suolo in attesa ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) –? Potrebbero piovere iguana. L’ondata diche ha colpito gli Stati Uniti, e in particolare la costa orientale, si fa sentire fino in. E il serviziorologico nazionale, dal proprio profilo Twitter, avvisa quali potrebbero essere le conseguenze delle basse temperature in. Nel weekend il termometro potrebbe scendere a livelli non usuali per lo stato, con il contributo di raffiche di vento. A West Palm Beach, ad esempio, previsti 2 gradi. Tra gli effetti, avvisa il servizio, anche le conseguenze che potrebbero subire gli esemplari di iguana. I rettili, con le basse temperature, vanno incontro ad una sorta di ‘paralisi temporanea’: dagli alberi, quindi, potrebbero cadere al suolo in attesa ...

