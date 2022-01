Frattesi vicinissimo all’Inter | la Juventus osserva cautamente

(Di domenica 30 gennaio 2022) Davidepotrebbe finirenel corso dell’operazione che vedrebbe coinvolto anche Gianluca Scamacca in Estate L’Inter si è mossa in maniera mirata per questo mercato di Gennaio. Per ora gli arrivi di Gosens e Caicedo hanno rinforzato una rosa già forte di suo, dandogli delle buone seconde linee in più. Ora l’Inter si prepara L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Frattesi vicinissimo

DailyNews 24

... anche se ha le mani legate dall'indice di liquidità, l'Inter per lavorare in uscita (è ... MARTIAL dello United, èal Siviglia. Il Milan ha messo a segno il colpo LAZETIC, ...A centrocamporimane dunque uno degli elementi più importanti per gli emiliani che quasi sicuramente non se ne priveranno entro la fine di questo mese di trattative, trattenendolo appunto ...Scamacca, Frattesi e non solo: il calciomercato dell'Inter è nel vivo più che mai, con Marotta scatenato che lavora su più tavoli ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Davide Frattesi sarà l’argomento caldo dell’estate 2022: è lui infatti il giocatore candidato per il centrocampo dell’Inter Davide Frattesi è il nome pe ...