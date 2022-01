FdI ricorda quando Di Maio chiedeva l’impeachment per il “suo” Mattarella (video) (Di domenica 30 gennaio 2022) Prima di Fabio Fazio, poi da Barbara D’Urso: in onda, Luigi Di Maio contro Mattarella. Era il 27 maggio del 2018 quando la strana coppia Di Maio-Salvini proponeva Paolo Savona come premier a garanzia dell’Armata giallo-verde, poi sfasciatasi l’anno dopo con Conte alla guida: il Quirinale decise di stoppare quella nomina per il profilo “anti-europeista” di Savona facendo infuriare soprattutto i grillini, che reagirono chiedendo l’impeachment di Mattarella. In prima linea quel Luigi Di Maio che oggi esulta per la riconferma al Colle di Sergio Mattarella, suscitando l’ironia di molti, ma non del Pd. “Grazie presidente Mattarella…”, ha detto ieri, senza pudore, lo stesso Di Maio che tre anni fa lo definiva una minaccia per ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 30 gennaio 2022) Prima di Fabio Fazio, poi da Barbara D’Urso: in onda, Luigi Dicontro. Era il 27 maggio del 2018la strana coppia Di-Salvini proponeva Paolo Savona come premier a garanzia dell’Armata giallo-verde, poi sfasciatasi l’anno dopo con Conte alla guida: il Quirinale decise di stoppare quella nomina per il profilo “anti-europeista” di Savona facendo infuriare soprattutto i grillini, che reagirono chiedendodi. In prima linea quel Luigi Diche oggi esulta per la riconferma al Colle di Sergio, suscitando l’ironia di molti, ma non del Pd. “Grazie presidente…”, ha detto ieri, senza pudore, lo stesso Diche tre anni fa lo definiva una minaccia per ...

