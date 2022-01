Covid, bimba di 2 anni muore a Roma: Ginevra non ce l'ha fatta. Era arrivata in aereo da Crotone (Di domenica 30 gennaio 2022) Nonostante il ricovero in tre ospedali, Ginevra non ce l'ha fatta . La bimba di due anni, positiva al Covid, trasferita sabato da Catanzaro a Roma per una grave insufficienza respiratoria è morta all'... Leggi su leggo (Di domenica 30 gennaio 2022) Nonostante il ricovero in tre ospedali,non ce l'ha. Ladi due, positiva al, trasferita sabato da Catanzaro aper una grave insufficienza respiratoria è morta all'...

ItalianAirForce : #Covid bimba 6 mesi in attesa trapianto midollo trasportata in bio contenimento Lecce-Brescia con #C130J dell’… - ItalianAirForce : Un volo urgente Lamezia Terme-Ciampino si è da poco concluso. A bordo una bimba di 2 anni positiva al #Covid, in im… - RaiNews : È morta al Bambino Gesù la bimba di due anni arrivata ieri da Catanzaro a Roma in gravi condizioni dopo aver contra… - BK63805720 : Oggi ho sentito che una bimba di 4 anni trasportata in aereo da Catania a Bambino Giesu e morta in 4 h per insufice… - nuovaferrara : A richiedere il trasporto aereo d'urgenza era stata la prefettura di Catanzaro. I fattori che espongono maggiorment… -