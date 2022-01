Chris Brown: una donna lo accusa di averla drogata e violentata (Di domenica 30 gennaio 2022) Chris Brown è stato accusato di aver drogato ed in seguito violentato una donna, la quale ha recentemente deciso di fare causa all'artista per ben venti milioni di dollari. Una donna ha accusato il cantante Chris Brown di averla drogata e violentata nel dicembre 2020: secondo i documenti depositati il ??27 gennaio in un tribunale della contea di Los Angeles, il 32enne è accusato di aver invitato su uno yacht una donna, identificata come Jane Doe, partendo dal presupposto che i due avrebbero unicamente discusso delle sue aspirazioni musicali. La suddetta Jane Doe, musicista oltre che modella, ballerina e coreografa, ha dichiarato che lei e Brown hanno ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022)è statoto di aver drogato ed in seguito violentato una, la quale ha recentemente deciso di fare causa all'artista per ben venti milioni di dollari. Unahato il cantantedinel dicembre 2020: secondo i documenti depositati il ??27 gennaio in un tribunale della contea di Los Angeles, il 32enne èto di aver invitato su uno yacht una, identificata come Jane Doe, partendo dal presupposto che i due avrebbero unicamente discusso delle sue aspirazioni musicali. La suddetta Jane Doe, musicista oltre che modella, ballerina e coreografa, ha dichiarato che lei ehanno ...

