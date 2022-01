C’è Posta per Te, Tommaso chiude con le figlie: Maria De Filippi sbotta (Di domenica 30 gennaio 2022) Nell’ultima puntata di C’è Posta per Te andata in onda, il signor Tommaso è stato chiamato dalle figlie Sara e Raffaella, ormai grandi e con figlie, per cercare di ricucire un rapporto conclusosi tre anni fa, quando l’uomo ha dichiarato di non volerle più vedere perché, secondo loro, “plagiato” dalla nuova compagna Michela. Nonostante le lacrime delle due ragazze e l’intercessione di Maria De Filippi, l’uomo ha chiuso la busta, deciso. Maria De Filippi a questo punto è sbottata. “Ma secondo te due figlia chi deve crescerle?” ha detto, “a chi devono chiedere i soldi se non al padre?”. Poi, visto che l’uomo non retrocedeva di un passo, ha chiuso e l’ha congedato in maniera brusca. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 30 gennaio 2022) Nell’ultima puntata di C’èper Te andata in onda, il signorè stato chiamato dalleSara e Raffaella, ormai grandi e con, per cercare di ricucire un rapporto conclusosi tre anni fa, quando l’uomo ha dichiarato di non volerle più vedere perché, secondo loro, “plagiato” dalla nuova compagna Michela. Nonostante le lacrime delle due ragazze e l’intercessione diDe, l’uomo ha chiuso la busta, deciso.Dea questo punto èta. “Ma secondo te due figlia chi deve crescerle?” ha detto, “a chi devono chiedere i soldi se non al padre?”. Poi, visto che l’uomo non retrocedeva di un passo, ha chiuso e l’ha congedato in maniera brusca. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

