Calciomercato Napoli | svelata la risposta di De Laurentiis al Newcastle

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ilsta per concludersi e, come ogniche si rispetti, negli ultimi giorni di mercato si rincorrono notizie e voci. Il, dopo aver ceduto Manolas ed averlo rimpiazzato con Tuanzebe, ha anche ufficializzato l’addio a fine stagione di Insigne. I rumors, però, non si asciano attendere. Proprio negli ultimi due giorni, infatti, ilè tornato al centro del, anche se su voci in uscita. Ilinfatti avrebbe contattato la società partenopea per intavolare una trattativa per due gioielli azzurri: Victor Osimhen e Fabiàn Ruiz. NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Victor Osimhen of SSCin action during the Serie A match between SSCand US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on ...