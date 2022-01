Atalanta, un nome in entrata e uno in uscita: i dettagli (Di domenica 30 gennaio 2022) L’Atalanta dei Percassi non resta a guardare e dopo la cessione di Gosens all’Inter, gli orobici starebbero perfezionando anche l’accordo per la cessione di Aleksej Miranchuk alla Lazio. Considerando proprio anche questa seconda uscita nel giro di una settimana, i nerazzurri avrebbero già individuato il sostituto. Atalanta Miranchuk CalciomercatoIl nome sarebbe quello di Valentin Mihaila, attaccante classe 2000 del Parma. Il calciatore, dopo aver svolto le visite mediche in quel di Bergamo, sarà pronto a rinforzare la squadra di Gianpiero Gasperini. L’accordo dovrebbe chiudersi sulla base di un acquisto a titolo definitivo intorno ai 9 milioni di euro. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) L’dei Percassi non resta a guardare e dopo la cessione di Gosens all’Inter, gli orobici starebbero perfezionando anche l’accordo per la cessione di Aleksej Miranchuk alla Lazio. Considerando proprio anche questa secondanel giro di una settimana, i nerazzurri avrebbero già individuato il sostituto.Miranchuk CalciomercatoIlsarebbe quello di Valentin Mihaila, attaccante classe 2000 del Parma. Il calciatore, dopo aver svolto le visite mediche in quel di Bergamo, sarà pronto a rinforzare la squadra di Gianpiero Gasperini. L’accordo dovrebbe chiudersi sulla base di un acquisto a titolo definitivo intorno ai 9 milioni di euro. Matteo Brignone

