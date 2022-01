A chi si è venduto le armi | le conferme travolgono Biden | un suicidio perfetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) L'Amministrazione Usa ha deciso di mantenere il congelamento di 130 milioni di dollari di aiuti all'Egitto destinati alla sicurezza. Secondo Washington le garanzie offerte dal Cairo in materia di rispetto dei diritti umani sono ancora troppo blande, insufficienti per sbloccare il 10% di quei quasi 1,5 miliardi che gli Usa ogni anno destinano all'Egitto per tale scopo. Che bravoche si occupa di diritti umani, verrebbe da pensare, ma in realtà non è affatto così. Al presidente americano dei diritti umani non importa un fico secco, se così non fosse infatti si dovrebbe preoccupare anche di ciò che accade ad esempio in Arabia Saudita o in Qatar, ma ovviamente se ne guarda bene. Arabia Saudita e Qatar sono alleati importanti per gli Stati Uniti, ma lo è anche l'Egitto al quale non a caso solo un paio di giorni fa l'Amministrazioneha ...