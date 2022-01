West Ham, si tenta il grande colpo: occhi su Raphinha del Leeds (Di sabato 29 gennaio 2022) Il West Ham vuole chiudere il mercato con un colpo da novanta: piace Raphinha del Leeds Il West Ham, lanciatissimo nelle ultime due stagioni in Premier League, vuole proseguire sulla scia di questi ottimi risultati e vorrebbe chiudere il mercato con un colpo da novanta. Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, gli Hammers avrebbero messo nel mirino Raphinha; esterno d’attacco del Leeds tra i titolari anche della Nazionale brasiliana. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e la dirigenza capitanata da Radrizzani vorrebbe proporgli un sostanzioso rinnovo di contratto. La corte del West Ham, però, è costante e il club londinese può convincere Raphinha sia con un alto ingaggio sia con l’ambizione di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) IlHam vuole chiudere il mercato con unda novanta: piacedelIlHam, lanciatissimo nelle ultime due stagioni in Premier League, vuole proseguire sulla scia di questi ottimi risultati e vorrebbe chiudere il mercato con unda novanta. Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, gli Hammers avrebbero messo nel mirino; esterno d’attacco deltra i titolari anche della Nazionale brasiliana. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e la dirigenza capitanata da Radrizzani vorrebbe proporgli un sostanzioso rinnovo di contratto. La corte delHam, però, è costante e il club londinese può convinceresia con un alto ingaggio sia con l’ambizione di ...

