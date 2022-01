Vince alla lotteria degli scontrini ma non gli danno i soldi (Di domenica 30 gennaio 2022) Angelo Buono ha vinto 25mila euro alla lotteria degli scontrini ma non gli è stato permesso di ritirare il premio perché ha utilizzato la carta di credito della moglie Leggi su ilgiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Angelo Buono ha vinto 25mila euroma non gli è stato permesso di ritirare il premio perché ha utilizzato la carta di credito della moglie

Advertising

Inter : ?? | FINITAAAAAAAAAAAAAA ?? L'artiglio della tigre: l'Inter vince in rimonta a San Siro!!! +3?: i nerazzurri restano… - VincentMorabit8 : Alla fine, vince sempre renzi - Maria_Intermite : RT @divanomat: la copertura mediatica del tg1 vince l’emmy per migliore personaggio femminile a monica maggioni e migliori riprese alla reg… - AvantiTutta3 : @juvinsight Gente che chiede più soldi per Bentancur (recordman di cazzate e assist agli avversari) e Kulusewsky (c… - il_nix_ : RT @divanomat: la copertura mediatica del tg1 vince l’emmy per migliore personaggio femminile a monica maggioni e migliori riprese alla reg… -