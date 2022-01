Tottenham i tifosi contro Paratici: “Aiuta la Juventus” (Di sabato 29 gennaio 2022) I tifosi del Tottenham contro Fabio Paratici. Il direttore sportivo degli Spurs accusato di sistemare i bilanci della Juventus. Oramai sui social è già partito l’hashtag #Paraticiout con i tifosi del Tottenham su tutte le furie con Paratici. Il manager degli Spurs è pronto a portare nelle casse della Juventus 60 milioni di euro. Soldi che porterebbero Bentancur e Kulisevski al Tottenham, ovvero esuberi della Juve che ha assolutamente bisogno di fare cassa. Paratici is Juventus double agent he's here to make us pay 70mil for kulusevski and bentancur who are Juventus bench warmers #ParaticiOut pic.twitter.com/bVrfxPQS56 — ali ... Leggi su napolipiu (Di sabato 29 gennaio 2022) IdelFabio. Il direttore sportivo degli Spurs accusato di sistemare i bilanci della. Oramai sui social è già partito l’hashtag #out con idelsu tutte le furie con. Il manager degli Spurs è pronto a portare nelle casse della60 milioni di euro. Soldi che porterebbero Bentancur e Kulisevski al, ovvero esuberi della Juve che ha assolutamente bisogno di fare cassa.isdouble agent he's here to make us pay 70mil for kulusevski and bentancur who arebench warmers #Out pic.twitter.com/bVrfxPQS56 — ali ...

