Sergio Mattarella, chi era la moglie Marisa Chiazzese (Di sabato 29 gennaio 2022) Marisa Chiazzese era la moglie di Sergio Mattarella morta nel 2012 in seguito a un tumore. Questo il motivo per cui dal momento della sua nomina, nel 2015, come Presidente della Repubblica, Sergio Matterella è sempre stato accompagnato dalla figlia Laura, agli eventi istituzionali. Chi era Marisa Chiazzese moglie di Sergio Mattarella La riservatezza della coppia e la prematura morte di Marisa Chiazzese fanno sì che poco si sappia della compagna di vita del Capo dello Stato. Riservata e estremamente analitica Marisa Chiazzese, anche lei palermitana, era figlia dell'accademico Lauro Chiazzese, ex rettore ...

