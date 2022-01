Sanremo 2022 | i cantanti in gara | testi e titoli delle canzoni

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ci siamo. Ancora pochissimi giorni e si alzerà il sipario sulla settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana, in scena al Teatro Ariston dida martedì 1 a sabato 5 febbraio. Una rassegna, la terza di fila condotta dal presentatore e direttore artistico Amadeus, che vedrà in concorso venticinque brani, di cui tre provenienti dagli artisti che hanno staccato il pass per i big nella competizioneNuove Proposte, nello specifico Yuman, Matteo Romano e Tananai. Quattro i grandi ritorni di spessore: da quello di Elisa, di nuovo ina ventidue anni di distanza dal trionfo con “Luce (tramonti a Nord-est)“, a Emma, nuovamente in riviera esattamente dieci anni dopo la vittoria con “Non è l’inferno“, passando per quelli dei monumenti della musica italiana Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Tra ...

Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda sono in fibrillazione come fosse la prima volta: "Non siamo meno emozionati nella prima volta di affrontare questo pa ...