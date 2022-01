Sanremo 2022 | Aka7even salirà sul palco dell' Ariston? Ora non ci sono più dubbi

(Di sabato 29 gennaio 2022) Luca Marzano, alias, ha rischiato di non partecipare al Festival dia causa del Covid-19.

L'ultimo tampone effettuato da Marzano ha finalmente dato esito negativo , quindi il cantante si prepara a debuttare sul palco dell'Ariston martedì 1 febbraio: Aka7even è guarito dal Covid La partecipazione di Aka7even aera a rischio : l'ex allievo di Amici aveva contratto il Covid . Luca però, come tutti i cantanti italiani ...... dietro al Teatro Ariston, eseguono i tamponi (della durata di 48 ore) per conto della Rai a tutti gli artisti e gli addetti ai lavori del 72/mo Festival di(1 - 5 febbraio ). 'Abbiamo ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il noto cantante Pupo: "Vlahovic? Sono d'accordo con la Fiorentina nel prendere tutti questi soldi, anche se li prendiamo dalla ...Sabato, 29 gennaio 2022 Home > aiTv > Sanremo 2022, Achille Lauro: il mio brano sulla libertà estrema Roma, 29 gen. (askanews) - Achille Lauro torna al Festival di Sanremo in gara, con il brano "Domen ...