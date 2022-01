Sampdoria, Sensi: "Sono molto contento di essere qui, ha una grande storia e non vedo l'ora di iniziare" (Di sabato 29 gennaio 2022) Il nuovo calciatore della Sampdoria, Stefano Sensi, si è presentato ai canali ufficiali del club dichiarando di essere davvero felice di vestire la maglia blucerchiata. Ecco le sue... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 29 gennaio 2022) Il nuovo calciatore della, Stefano, si è presentato ai canali ufficiali del club dichiarando didavvero felice di vestire la maglia blucerchiata. Ecco le sue...

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Stefano Sensi si trasferisce a titolo temporaneo alla @sampdoria ?? - DiMarzio : .@sampdoria | Depositato in Lega il contratto di Stefano #Sensi: il centrocampista arriva in prestito dall’@Inter - TMit_news : ???? Contratto depositato in Lega: Stefano #Sensi in prestito secco alla #Sampdoria ????????? #TMmercato #calciomercato… - Pall_Gonfiato : #Sampdoria, #Sensi: 'Sono molto contento di essere qui, società con grande storia' - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Sampdoria, le prime parole di Stefano #Sensi da giocatore blucerchiato -