Quirinale | Salvini | “Lavoriamo per superare i veti”

Advertising

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - ZanAlessandro : Salvini ha “bruciato” rovinosamente anche la candidatura della presidente del Senato, seconda carica dello Stato. C… - francang1950 : RT @gpazzaglia71: Veramente un politico (senza paragoni in Italia). E Mastella (!) è costretto a spiegare a Mentana (che arrossisce) che su… - marialetiziama9 : RT @marioadinolfi: L’indicazione di Salvini e Conte, pare condivisa da Letta, è per Elisabetta Belloni presidente della Repubblica mantenen… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

... Bersani si dimise, lui? Forza Italia fa lo sgambetto alla Casellati, scintille in transatlantico: 'Ora si dimetta' Casellati, il flop della sua candidatura alè il colpo del KO di: ...... la sconfitta della seconda carica dello Stato Maria Elisabetta Casellati che ha voluto provare a tutti i costi l'ascesa al Colle; la bocciatura, dicome king maker del dossier...Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa sua". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori del Pd. "Appena ciò è accaduto Salvini è uscito con la solita logica del 'sono io che do le carte'.Via alle 9.30 al settimo scrutinio per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Anche la sesta votazione si è chiusa con una ...