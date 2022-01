Quirinale, in corso l’ottava votazione: tutto converge sul Mattarella bis (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – Al via l’ottava votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Lo spoglio dovrebbe iniziare poco dopo le 20. Lo scrutinio porterà alla nuova elezione del presidente Sergio Mattarella. Nella settima votazione, andata in scena stamattina, il Capo dello Stato ha ottenuto 387 voti. 64 sono andati al Carlo Nordio, indicato da Fratelli d’Italia, 40 a Nino Di Matteo. Presenti 976, votanti 596, astenuti 380. Le schede bianche sono state 60, le nulle 4, i voti dispersi 9. Hanno ottenuto preferenze anche Pier Ferdinando Casini, 10; Elisabetta Belloni, 9; Luigi Manconi, 6, Marta Cartabia, 4, Mario Draghi 2. Al termine dello spoglio dei voti, il Presidente della Camera Fico proclamerà l’elezione (in questo caso la conferma) del Capo dello Stato. Dopodiché salirà al Colle per informare Mattarella ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – Al viaper l’elezione del Presidente della Repubblica. Lo spoglio dovrebbe iniziare poco dopo le 20. Lo scrutinio porterà alla nuova elezione del presidente Sergio. Nella settima, andata in scena stamattina, il Capo dello Stato ha ottenuto 387 voti. 64 sono andati al Carlo Nordio, indicato da Fratelli d’Italia, 40 a Nino Di Matteo. Presenti 976, votanti 596, astenuti 380. Le schede bianche sono state 60, le nulle 4, i voti dispersi 9. Hanno ottenuto preferenze anche Pier Ferdinando Casini, 10; Elisabetta Belloni, 9; Luigi Manconi, 6, Marta Cartabia, 4, Mario Draghi 2. Al termine dello spoglio dei voti, il Presidente della Camera Fico proclamerà l’elezione (in questo caso la conferma) del Capo dello Stato. Dopodiché salirà al Colle per informare...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - pietroraffa : È in corso un incontro tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enrico Letta negli uffici del Movimento 5 stelle alla C… - TgLa7 : #Quirinale: in corso incontro Letta, Conte, Speranza - zazoomblog : Diretta elezioni Quirinale Mattarella bis: votazione decisiva in corso. Il presidente ai capigruppo: «Avevo altri p… - franco_rossi64 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Quirinale #Elezione #PresidenteRepubblica Accordo su #Mattarella 2?? Matt… -