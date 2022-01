Quirinale | cronaca di una disfatta | le 36 ore che hanno portato al secondo bis di fila al Colle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 gennaio 2022) Rose di nomi mai sfogliate, cariche istituzionali gettate nella brace, la presidente del Senato carbonizzata per “misurare le forze” di una coalizione e per un cocciuto autodafè della stessa interessata. E poi incontri inconcludenti, veti incrociati, nomi buoni per un pezzo e per un pezzo no, triturando la seconda carica dello Stato, il presidente del Consiglio di Stato, la ministra della Giustizia, la capa del dipartimento che guida i servizi segreti. Quella delle 24 ore cheprecipitato il Parlamento verso la rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è la storia di una, dell’incapacità di trovare un’intesa per garantire la Costituzione e la volontà del presidente uscente, è lo slow motion di un avvitamento progressivo, coordinato e sincronizzato di tutti i leader inabili a trovare – come avevano promesso, a mille ...