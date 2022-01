Quirinale 2022 | a Mattarella 387 voti | risultato settimo scrutinio

Advertising

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Casellati durante lo spoglio passa al setaccio voti e schede nulle. E viene “beccata” al cellulare… - GabrieleFigini : RT @muntzer_thomas: Intermezzo dalla partita del #Quirinale Ennesima masterclass di @istsupsan Bollettino 19 Gennaio Tabella 5A https://… - Livia_DiGioia : RT @Emanuele_Cecala: +++ ULTIM'ORA: CLAMOROSO +++ 'Il saluto di fine anno di Mattarella non è più valido': da rifare il Capodanno 2022. #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Sono stati 387 i voti ottenuti da Sergio Mattarella nella settima votazione per l'elezione del Capo dello Stato. A Carlo Nordio, candidato da FdI, sono andati 64 voti mentre il pm Nino Di Matteo ha ...AGI/Vista - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ottenuto 387 voti nel settimo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. 64 sono andati al Carlo Nordio, indicato da Fratelli d'...Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Una lunga standing ovation ha aperto l’assemblea dei grandi elettori Pd con Enrico Letta. Il segretario del Pd, in piedi con accanto le capogruppo Simona Malpezzi e Debora ...Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha chiesto che il capo dello Stato Mattarella faccia un grande sacrificio per il Paese.