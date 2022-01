Quirinale 2022, a Mattarella 387 voti: risultato settimo scrutinio (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ottenuto 387 voti nel settimo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato. 64 sono andati al Carlo Nordio, indicato da Fratelli d’Italia, 40 a Nino Di Matteo. Presenti 976, votanti 596, astenuti 380. Le schede bianche sono state 60, le nulle 4, i voti dispersi 9. Hanno ottenuto preferenze anche Pier Ferdinando Casini, 10; Elisabetta Belloni, 9; Luigi Manconi, 6, Marta Cartabia, 4, Mario Draghi 2. Prossimo scrutinio, l’ottavo, alle 16.30. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ottenuto 387nelper l’elezione del Capo dello Stato. 64 sono andati al Carlo Nordio, indicato da Fratelli d’Italia, 40 a Nino Di Matteo. Presenti 976, votanti 596, astenuti 380. Le schede bianche sono state 60, le nulle 4, idispersi 9. Hanno ottenuto preferenze anche Pier Ferdinando Casini, 10; Elisabetta Belloni, 9; Luigi Manconi, 6, Marta Cartabia, 4, Mario Draghi 2. Prossimo, l’ottavo, alle 16.30. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Casellati durante lo spoglio passa al setaccio voti e schede nulle. E viene “beccata” al cellulare… - Owl36350444 : RT @tempoweb: E ora tutti in fila da Mattarella al Quirinale #sergiomattarella #capigruppo #quirinale #iltempoquotidiano - mbbelluco : RT @La7tv: #quirinale Strette di mani e abbracci per #Casini in aula, Enrico #Mentana: 'Sta facendo spogliatoio' #maratonamentana https://t… -