Preferisci l’Iran o vincere? Alireza ha scelto

(Di sabato 29 gennaio 2022) La promessa degli scacchi ha diciotto anni e deve scegliere: la vittoria o il suo paese.Firouzja non è (ancora) il più bravo di tutti, ma è senza dubbio il più interessante dei giocatori in circolazione. E’ nato a Babol, in Iran, nel 2003. E’ il numero due al mondo e il primo, con distacco, nella sua categoria, quella degli under 20. Ha una storia particolarmente strana per gli scacchi: i genitori non sanno giocare e non sono stati loro a spingerlo ad iniziare, cosa che è avvenuta sostanzialmente per caso a otto anni. Strano anche questo, perché otto anni sono un’età già troppo avanzata perché il cervello riesca a sviluppare adeguatamente determinate tipologie di connessioni sinaptiche ritenute indispensabili per poter raggiungere i massimi livelli.è un’eccezione. A dodici anni – solo quattro dopo l’esordio – era il campione ...