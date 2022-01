Olimpiadi: Pechino 2022, 5 membri di team Canada positivi al Covid (Di sabato 29 gennaio 2022) Pechino, 29 gen. - (Adnkronos) - "Attualmente, cinque dei 246 membri della delegazione di team Canada a Pechino sono nei protocolli Covid-19". Così in una nota il comitato olimpico canadese annuncia che cinque componenti della propria delegazione ai Giochi di Pechino sono risultati positivi al Covid-19, senza specificare se si tratti di atleti, di personale di supporto o di funzionari. Secondo le regole del Comitato Olimpico Internazionale, i casi positivi vengono rimossi dalla squadra e messi in quarantena. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022), 29 gen. - (Adnkronos) - "Attualmente, cinque dei 246della delegazione disono nei protocolli-19". Così in una nota il comitato olimpico canadese annuncia che cinque componenti della propria delegazione ai Giochi disono risultatial-19, senza specificare se si tratti di atleti, di personale di supporto o di funzionari. Secondo le regole del Comitato Olimpico Internazionale, i casivengono rimossi dalla squadra e messi in quarantena.

