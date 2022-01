Mobilità docenti 2022, ANIEF: le aliquote non permetteranno a tanti docenti di ottenere il trasferimento, i prossimi passi (Di sabato 29 gennaio 2022) Ipotesi di contratto per i trasferimenti per il triennio 2022/2024: al momento ha firmato l’accordo la CISL mentre CGIL-FLC, UIL, SNALS, GILDA attendono risposte sulle richieste presentate. Al tavolo non ha potuto partecipare il sindacato ANIEF per via delle attuali regole che ammettono la partecipazione dei soli sindacati firmatari del CCNL vigente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 29 gennaio 2022) Ipotesi di contratto per i trasferimenti per il triennio/2024: al momento ha firmato l’accordo la CISL mentre CGIL-FLC, UIL, SNALS, GILDA attendono risposte sulle richieste presentate. Al tavolo non ha potuto partecipare il sindacatoper via delle attuali regole che ammettono la partecipazione dei soli sindacati firmatari del CCNL vigente. L'articolo .

