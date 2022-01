Mattarella al Quirinale dopo le pretese di Berlusconi e il fallimento di Salvini | è il crollo della ' dichiarazia'

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sono le 20 e 20 di sabato 29 gennaio: Sergioraggiunge il quorum dei 550 voti. Scatta l'applauso in un'aula di Montecitorio. Un'aula non piena, con gruppi di grandi elettori: un'immagine ...

Gravina: ", dono per il nostro Paese" Il numero uno della Figc Gabriele Gravina , ha festeggiato la conferma dialcon queste parole: "è un dono per il Paese ...Mentre il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, ha twittato: "Grazie Presidente. Una scelta di grande responsabilità contro il caos e per il bene comune. Più forte l'...Politica - Una circostanza che ha un solo precedente, quello di Giorgio Napolitano, che è uno dei protagonisti dei tanti meme che circolano sui social, la maggior parte 'solidali' con Mattarella che ...Il nuovo presidente della Repubblica è il vecchio presidente della Repubblica. Sergio Mattarella è rieletto dal Parlamento all’ottava votazione. Un bis ...